В Калужской области прогнозируют слякоть в первый день 2022 года
В субботу, 1 января, температура воздуха в Калужской области будет находиться в районе нуля градусов.
В течение всего дня возможен дождь со снегом. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 90%.
В ночь на 2 января в Калуге похолодает до -5 градусов.
По народным приметам, мелкий снег и тепло обещают обильный урожай осенью.
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