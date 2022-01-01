В Калужской области прогнозируют слякоть в первый день 2022 года

В субботу, 1 января, температура воздуха в Калужской области будет находиться в районе нуля градусов.

В течение всего дня возможен дождь со снегом. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 90%.

В ночь на 2 января в Калуге похолодает до -5 градусов.

По народным приметам, мелкий снег и тепло обещают обильный урожай осенью.

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