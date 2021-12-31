В Калужской области потеплеет и пойдет снег на Новый год
В пятницу, 31 декабря, ожидается потепление. Синоптики прогнозируют на Новый год приятную и снежную погоду.
Утром ожидается около -7 градусов, днем – около -4, вечером – в районе -3.
В течение дня пойдет небольшой снег.
Влажность воздуха в Калуге составит около 90%, порывы ветра – до 4 м/с.
31 декабря православная церковь почитает память святителя Модеста. В народе этот день называли Скотохранителем или Покровом скота.
Если на Модеста снег скрипит под ногами, то скоро ожидается потепление, а если поля снегом не покрылись – год будет неурожайным.
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