В Калужской области потеплеет и пойдет снег на Новый год

В пятницу, 31 декабря, ожидается потепление. Синоптики прогнозируют на Новый год приятную и снежную погоду.

Утром ожидается около -7 градусов, днем – около -4, вечером – в районе -3.

В течение дня пойдет небольшой снег.

Влажность воздуха в Калуге составит около 90%, порывы ветра – до 4 м/с.

31 декабря православная церковь почитает память святителя Модеста. В народе этот день называли Скотохранителем или Покровом скота.

Если на Модеста снег скрипит под ногами, то скоро ожидается потепление, а если поля снегом не покрылись – год будет неурожайным.

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