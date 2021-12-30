В Калужской области последний рабочий день года будет морозным

В четверг, 30 декабря, у многих жителей Калужской области будет последний рабочий день в 2021 году. Синоптики прогнозируют, что он станет морозным.

Утром ожидается около -9 градусов, днем – около -7, вечером – в районе -6.

Возможен небольшой снег.

Влажность воздуха в Калуге составит около 90%, порывы ветра – до 3 м/с.

30 декабря православная церковь почитает память пророка Даниила. В народе этот день называли Даниил Зимоуказчик или Данилов день. Считалось, какая погода стоит 30 декабря, таким будет и май.

Если на Даниила много инея, то через неделю наступит потепление, а начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.

Напомним, на Новый год в Калуге ожидается потепление.

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