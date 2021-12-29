В Калужской области прогнозируют потепление на Новый год

В Калужской области 31 декабря начнется с крепких морозов, но к праздничной ночи потеплеет почти до нуля. Опубликованы предварительные прогнозы на Новый год.

Утром 31 декабря в Калуге прогнозируется около -7 градусов, днем – в районе -4, к вечеру – до -1. Возможен небольшой снег.

В первый день 2022 года в Калужской области должно потеплеть до +1. Пойдет мокрый снег.

Год назад в Калужской области на Новый год было около +1.

2020-й калужане встречали с температурой в ноль градусов, 2019-й – с семиградусными морозами, 2018-й – с нулем.

Полную афишу новогодних праздников в Калуге мы публиковали здесь.

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