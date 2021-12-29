В Калужской области прогнозируют похолодание
В среду, 29 декабря, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Температура воздуха утром составит около -12 градусов, днем и вечером – в районе -10.
Местами возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге будет достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.
29 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Аггея. В этот день на деревьях часто бывает иней - он является верной приметой того, что на православное Рождество будет ясная и теплая погода.
По народным приметам, если на Аггея ветрено - зима будет суровой и снежной, а большие сугробы в этот день обещают холодное и дождливое лето.
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