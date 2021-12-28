В Калужской области прогнозируют пасмурную морозную погоду

Во вторник, 28 декабря, в Калужской области сохранится пасмурная морозная погода.

Утром и днем прогнозируется около -8 градусов, вечером – до -11.

В течение дня возможен небольшой снег.

Влажность воздуха в Калуге составит около 88%, порывы ветра – до 3 м/с.

28 декабря в народе называют Трифонов день, в честь святого Трифона Печенгского. Считалось, какая погода стоит в этот день, такой она будет и в марте.

Также, по народным приметам, если в этот день выпало мало снега - лето будет засушливым, а если много - холодное. Сырой день - к теплым летним месяцам.

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