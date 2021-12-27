В Калужской области последняя неделя года начнется с похолодания
В понедельник, 27 декабря, в Калужской области вновь снизится температура воздуха.
В течение дня ожидается около 10 градусов мороза и небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге составят около 4 м/с, влажность воздуха – свыше 80%.
27 декабря церковь почитает память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.
По народным приметам, погода в Филимонов день соответствует погоде февраля.
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