В Калужской области прогнозируют пять градусов мороза

В воскресенье, 26 декабря, в Калужской области ожидается около пяти градусов мороза.

В течение дня возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге составят около 5 м/с, влажность воздуха – 80%.

26 декабря по православному календарю почитают память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста.

С Евстратиева дня на Руси было принято следить за погодой.

Считалось, что ближайшие 12 дней указывают на то, какими будут 12 месяцев следующего года. Например, какая погода стоит 26 декабря, такой будет погода и весь январь.

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