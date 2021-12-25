В Калужской области прогнозируют небольшой снег

В субботу, 25 декабря, в Калужской области немного повысится температура воздуха.

Утром и днем в Калуге будет в районе -6 градусов, к вечеру – до -10.

Порывы ветра составят около 6 м/с, влажность воздуха – 83%.

В народе 25 декабря вспоминали святого Спиридона Тримифунтского. Считалось, что в этот день можно узнать, каким будет следующее лето.

Яркое солнце - к солнечному и урожайному лету, хмурое небо - к дождливому. Пасмурное утро обещало раннюю весну.

Христиане-католики 25 декабря празднуют Рождество.

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