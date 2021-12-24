В Калужской области потеплеет перед выходными

В пятницу, 24 декабря, в Калужской области немного ослабнут морозы.

Утром и днем синоптики прогнозируют около -10 градусов, вечером – в районе -6.

При этом в Калуге усилится ветер. Порывы – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

На выходных днем будет около -6 градусов.

24 декабря православные христиане почитают память святых Данилы, Луки и Никона. В народе этот день получил название Никонов.

По народным приметам, если на Никона ясный день и солнце на небе видно хорошо, то скоро придут морозы.

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