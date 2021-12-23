В Калужской области прогнозируют небольшое потепление

В четверг, 23 декабря, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром ожидается около -16 градусов, днем и вечером – в районе -12.

В течение дня возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.

23 декабря православная церковь почитает память святого Мины. По народным приметам, если в этот день на улице стоит ясная погода, то скоро придут сильные морозы. А если погода сухая и ветреная - лето будет засушливым.

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