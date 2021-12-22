В Калужской области сохранятся аномальные морозы

В среду, 22 декабря, в Калужской области сохранится аномально холодная погода.

В течение дня температура воздуха будет находиться в районе -18 градусов. Это примерно на семь градусов ниже средних показателей.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

Возможен небольшой снег.

А вот в четверг в Калужской области начнется потепление. Днем температура повысится до -10.

22 декабря – самый короткий световой день в году. По народным приметам, какая погода 22 декабря, такая и в канун Нового года.

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