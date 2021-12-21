В Калужской области похолодает до -20

Во вторник, 21 декабря, в Калужской области продолжится похолодание.

В течение всего дня температура воздуха в Калуге будет находиться в районе -20 градусов.

Возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.

21 декабря православные христиане почитают память святой Анфисы Римской. В народе этот день называли Анфиса Рукодельница — на улице уже обычно стояли морозы, а потому выходить из дома без надобности было не принято, и женщины в это время занимались рукоделием.

По народным приметам, если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.

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