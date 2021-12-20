В Калужской области неделя начнется с резкого похолодания
В понедельник, 20 декабря, в Калужской области начнется похолодание, о котором предупреждали перед выходными.
Утром ожидается около -5 градусов, днем – около -10, вечером – в районе -15.
Возможен небольшой снег.
Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.
20 декабря православная церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского. Этот день на Руси считался окончанием первых зимних праздников: до Рождества наши предки держали пост и занимались домашними делами.
По народным приметам, если на Амвросия идет мокрый и плотный снег, то лето будет дождливое.
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