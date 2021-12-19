В Калужской области прогнозируют большое количество осадков

В воскресенье, 19 декабря, в Калужской области прогнозируют обильное количество осадков.

Утром ожидается снег, а днем и вечером – мокрый снег, переходящий в дождь.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.

19 декабря православные почитают память святителя Николая Чудотворца. В этот период обычно крепчают морозы, которые в народе называют никольскими.

По народным приметам, если на Николая идет снег, то весна придет рано и будет теплой. А вот сколько снега сегодня выпадет, столько будет и травы по весне.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!