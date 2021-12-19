В Калужской области прогнозируют большое количество осадков
В воскресенье, 19 декабря, в Калужской области прогнозируют обильное количество осадков.
Утром ожидается снег, а днем и вечером – мокрый снег, переходящий в дождь.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
19 декабря православные почитают память святителя Николая Чудотворца. В этот период обычно крепчают морозы, которые в народе называют никольскими.
По народным приметам, если на Николая идет снег, то весна придет рано и будет теплой. А вот сколько снега сегодня выпадет, столько будет и травы по весне.
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