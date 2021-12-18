В Калужской области прогнозируют новые снегопады

В субботу, 18 декабря, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода с мокрым снегом.

Утром в Калуге прогнозируют около нуля, днем и вечером – до -2.

Порывы ветра – около 3 м/с. Влажность воздуха – 90%.

В ночь на воскресенье в Калужской области ожидается снегопад.

18 декабря православные чтят память преподобного Саввы Освященного, который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр.

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