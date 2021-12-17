МЧС предупреждает об аномальных морозах в Калужской области с 20 по 25 декабря

С 20 по 25 декабря в Калужской области ожидаются аномальные морозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По информации спасателей, температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы. Калугу ждут 20-градусные морозы.

- Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, - говорится в предупреждении спасателей.

Калужанам советуют на улице не стоять на одном месте, носить шапки, не употреблять спиртное.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что причиной сильных морозов станут циклоны, которые надвигаются с Норвежского моря.

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