На Калужскую область надвигаются 20-градусные морозы

На следующей неделе в Калужской области ожидается аномально холодная погода. В Калуге со вторника прогнозируют 20-градусные морозы. Это связано с перемещением серии циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части России, предупредили в пятницу, 17 декабря, в Гидрометцентре.

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на семь градусов.

С 21 по 24 декабря в Калужской области днем ожидается около -18 градусов, по ночам – до -22.

- По предварительным расчетам, холодная, местами аномально холодная погода сохранится до 25 декабря, - прокомментировали в Гидрометцентре.

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