В Калужской области прогнозируют плюсовую температуру

В пятницу, 17 декабря, в Калужской области температура воздуха будет превышать ноль градусов.

Днем – около +1, утром и вечером – в районе +1.

В течение всех суток возможны мокрый снег, дождь.

Порывы ветра будут достигать 3 м/с. Влажность – 95%.

На следующей неделе в Калуге ожидается резкое похолодание – до -20 градусов.

17 декабря православная церковь почитает память великомученицы Варвары. На Руси верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дед Мороз, который своим дыханием или ударом посоха наметает сугробы и призывает вьюги. Поэтому из дома без особой надобности старались не выходить.

По народным приметам в этот день можно определить, какой будет весна. Если на Варвару тусклое небо, весна будет ранней и солнечной.

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