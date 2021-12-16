МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в Калужской области ожидаются гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей региона просят быть осторожными на улице. На лестницах держаться за поручни и перила.

Водителей просят снизить скорость на дорогах. Из-за гололедицы тормозной путь у автомобилей резко увеличивается.

Днем в четверг температура воздуха в Калуге повысится до +2 градусов.

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