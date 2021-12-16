В Калужской области прогнозируют потепление и дождь со снегом

В четверг, 16 декабря, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов.

В Калуге синоптики обещают дождь со снегом. Порывы ветра будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 95%.

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Иван Молчаливый и старались в него меньше говорить.

По народным приметам, если во время сна кошки сворачиваются клубком или закрывают лапкой нос – скоро будут сильные морозы.

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