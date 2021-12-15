В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В среду, 15 декабря, в Калужской области прогнозируют пасмурную погоду. Местами ожидаются дождь со снегом.

В Калуге температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – свыше 90%.

Во второй половине недели ожидается небольшое потепление – до +2 градусов. А вот на следующей неделе синоптики прогнозируют в Калуге 15 градусов мороза.

По народным приметам, если день ненастный, то такая же погода продержится до конца января. Много снега - летом будет много сочной травы. Морозные рисунки на стекле - к ранней весне.

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