В Калужской области прогнозируют легкий мороз

Во вторник, 14 декабря, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха в течение всего дня будет находиться в районе -2 градусов.

Влажность воздуха в Калуге – около 90%. Порывы ветра – до 2 м/с.

По народным приметам, теплая погода 14 декабря предвещает теплую зиму.

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