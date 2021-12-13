МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 13 декабря
В понедельник, 13 декабря, и в ночь на вторник, 14 декабря, в Калужской области ожидаются гололед и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Возможно также налипание мокрого снега на провода.
- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – призывают спасатели.
Водителей просят снизить скорость передвижения по дорогам.
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