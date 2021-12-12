МЧС предупреждает о ледяном дожде, гололеде и гололедице в Калужской области 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, в Калужской области прогнозируют ледяной дождь. На дорогах ожидается гололедица. Возможно образование гололеда. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении спасателей.

МЧС напоминает об увеличении тормозного пути у автомобилей из-за гололедицы. Водителей просят снизить скорость.

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