МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 11 декабря

В субботу, 11 декабря, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Возможно образование гололеда. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении спасателей.

На улице водителей и пешеходов просят быть осторожными. МЧС напоминает об увеличении тормозного пути у автомобилей из-за гололедицы.

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