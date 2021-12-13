В Калужскую область вернется плюсовая температура

В понедельник, 13 декабря, в Калужской области еще немного потеплеет.

Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.

Вечером в Калуге возможен мокрый снег.

Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 85%.

К концу недели в Калужской области прогнозируется плюсовая температура и снегопады.

В народном календаре 13 декабря - день Андрея Первозванного, Андрея Зимнего.

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