В Калужскую область вернется плюсовая температура
В понедельник, 13 декабря, в Калужской области еще немного потеплеет.
Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.
Вечером в Калуге возможен мокрый снег.
Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 85%.
К концу недели в Калужской области прогнозируется плюсовая температура и снегопады.
В народном календаре 13 декабря - день Андрея Первозванного, Андрея Зимнего.
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