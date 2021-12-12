В Калужской области прогнозируют потепление

В воскресенье, 12 декабря, в Калужской области ослабнут морозы.

Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.

Осадков в Калуге не будет. Как и солнца.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – 85%.

12 декабря православные христиане почитают память святого мученика Парамона. На Руси его называли Зимоуказателем, потому что в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.

Считалось, что если до 12 декабря снег растаял, то зима будет теплой и бесснежной. Если в этот день снег как раз пошел, то в ближайшую неделю ожидаются метели.

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