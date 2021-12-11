В Калужской области прогнозируют пасмурную морозную погоду

В субботу, 11 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -8 градусов.

Существенных осадков в Калуге не ожидается, но будет пасмурно.

Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.

11 декабря православные христиане чтят память трех святых - Василия, Стефана и Григория. А в народном календаре 11 декабря посвящен маленькой птичке - сойке, а потому он получил название Сойкин день.

По народным приметам, если в этот день стоит сухая и холодная погода, то лето будет жаркое и засушливое.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!