В Калужской области похолодает до -10 градусов

В пятницу, 10 декабря, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром столбики термометров опустятся до отметки -10 градусов. Без осадков.

Днем и вечером будет в районе -8.

Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.

На выходных в Калуге немного потеплеет. Днем в субботу – около -6, в воскресенье – в районе -3.

10 декабря православная церковь отмечает День иконы Божией Матери «Знамение».

По народным приметам, если воробьи дружно и громко чирикают, то в ближайшее время будет потепление, а если кошки весь день спят, то следует ждать похолодания.

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