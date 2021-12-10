В Калужской области похолодает до -10 градусов
В пятницу, 10 декабря, в Калужской области ожидается морозная погода.
Утром столбики термометров опустятся до отметки -10 градусов. Без осадков.
Днем и вечером будет в районе -8.
Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.
На выходных в Калуге немного потеплеет. Днем в субботу – около -6, в воскресенье – в районе -3.
10 декабря православная церковь отмечает День иконы Божией Матери «Знамение».
По народным приметам, если воробьи дружно и громко чирикают, то в ближайшее время будет потепление, а если кошки весь день спят, то следует ждать похолодания.
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