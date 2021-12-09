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В Калужской области усилятся морозы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 06:00 0 1050
В Калужской области усилятся морозы

В четверг, 9 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Утром температура воздуха в Калуге составит около -7 градусов, днем похолодает до -9, вечером – до -10.

Порывы ветра – около 4 м/с, влажность воздуха – 85%.

9 декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Наши предки верили, что именно сегодня медведь впадает в зимнюю спячку, потому что начинается настоящая зима.

На Руси верили, что какой Юрьев день, такой будет и зима, а потому, если 9 декабря ударил мороз, то зима впереди долгая и лютая. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 06:00 0 1050
Тэги: погода
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