В Калужской области прогнозируют новые снегопады

В среду, 8 декабря, в Калужской области ожидается небольшое похолодание и новые снегопады.

Утром температура воздуха составит около -4 градусов, днем – около -5, вечером – до -8.

В Калуге снег возможен в течение всего дня. Порывы ветра – до 5 м/с.

8 декабря православные христиане вспоминают святого апостола Климента. В народе этот день называли Климентьев или Клим Холодный, так как обычно к этому времени уже устанавливалась морозная погода со снегом.

По народным приметам, если городские птицы жмутся к домам, то в ближайшие дни будет идти снег, если сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление, а если играют на дороге — сильный ветер.

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