МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Калужской области 7 декабря

В течение всего дня во вторник, 7 декабря, в Калужской области ожидается сильный снег. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Спасатели просят калужан быть аккуратными на улице.

Пешеходам и водителям при этом напоминают об увеличении тормозного пути автомобилей из-за гололедицы.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с заснеженных улиц Калуги.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!