В Калуге затруднено движение общественного транспорта из-за снегопада

В ночь на вторник, 7 декабря, на Калугу обрушился сильный снегопад. Из-за этого наблюдаются проблемы с движением общественного транспорта, сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

- В связи со сложными погодными условиями затруднено движение пассажирского транспорта по всем городским маршрутам, - заявили в УКТ.

Ситуацию также прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Калуга в снегу – это, конечно, красиво. Но самое главное сейчас – бесперебойное движение транспорта и удобство калужан. Поэтому, начиная со вчерашнего вечера, наши городские службы перешли на усиленный режим работы, - пояснил он.

По словам главы администрации, чистить Калугу будут круглосуточно.

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