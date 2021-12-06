На Калужскую область надвигается сильный снегопад

В ночь на вторник, 7 декабря, в Калужской области ожидается снегопад. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Осадки ожидается и утром 7 декабря. В течение дня температура воздуха повысится до плюсовых значений.

На дорогах ожидается гололедица.

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