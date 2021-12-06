Городской голова Калуги поручил бросить все силы на очистку тротуаров

Ночью в Калуге наблюдались морозы, и тротуары покрылись льдом. Во многих местах передвигаться пешеходам стало совсем не безопасно. На критику в соцсетях отреагировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Городские службы качественно очищают проезжую часть и вывозят снег с улиц Калуги, - заявил он утром в понедельник, 6 декабря. - Но в плане очистки тротуаров от ледяной корки ещё есть к чему стремиться! Дал поручение бросить все силы на очистку тротуаров.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Калужской области сохранится легкий мороз. А 7 декабря потеплеет до +1.

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