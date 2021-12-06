В Калужской области неделя начнется с потепления

В понедельник, 6 декабря, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха к вечеру повысится до нуля.

В Калуге ожидается небольшой снег и дождь. Порывы ветра - до 5 м/с.

Во вторник ожидается плюсовая температура.

6 декабря православные чтят память святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. В народе в Митрофанов день продолжали праздновать установление санного пути, как и накануне. Крестьяне пекли пироги, варили пиво, звали гостей.

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