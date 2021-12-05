В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В воскресенье, 5 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге - до 3 м/с.

5 декабря православная церковь вспоминает мученика Прокопия Кесарийского. В народе на Прокопа было принято заниматься санями и прокладывать санный путь.

По народным приметам, если на улице тепло, то зима будет долгой и снежной, а если холодно, то морозы в ближайшее время усилятся.

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