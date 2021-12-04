В Калужской области прогнозируют дождь со снегом
В субботу, 4 декабря, в Калужской области ожидаются осадки.
В течение всего дня возможны дождь со снегом.
Температура воздуха будет находиться в пределах -2...0 градусов.
На дорогах возможна гололедица.
Порывы ветра в Калуге могут достигать 6 м/с.
4 декабря православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. На Руси считали, что Введение - это ворота зимы.
По народным приметам, снег, который ложится на землю в этот день, не растает до самой весны.
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