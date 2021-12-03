МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области вечером 3 декабря

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Калужской области ожидаются мокрый снег и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Спасатели просят автомобилистов снизить скорость. Пешеходов предупреждают, что у машин в такую погоду увеличивается тормозной путь.

Такая погода сохранится и на выходных.

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