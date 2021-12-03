В Калужской области прогнозируют мокрый снег

В пятницу, 3 декабря, в Калуге ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом.

Утром и днем температура воздуха будет находиться в районе +2 градусов. Вечером похолодает до -1.

В Калуге порывы ветра будут достигать 4 м/с. Влажность – около 95%.

3 декабря православные христиане почитают память архиепископа Константинопольского Прокла. С этого дня на Руси открывали санный путь.

По народным приметам, если на Прокла ночью и утром идет снег, но нет ветра, то погода в ближайшие дни будет ясная.

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