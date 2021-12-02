В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В четверг, 2 декабря, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около -5 градусов, а днем и вечером повысится до +2.

В первой половине дня возможен снег, к вечеру – снег с дождем.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с.

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