В Калужской области прогнозируют снег и сильный ветер

В среду, 1 декабря, в Калужской области ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха в первый день зимы опустится ниже нуля.

Утром и днем будет в районе -2 градусов, вечером – до -5.

В течение всего дня возможен снег.

Порывы ветра, по данным МЧС, будут достигать 20 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

По народным приметам, если 1 декабря на улице метель или сильный ветер, то до самой Масленицы будут снегопады.

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