МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Калужской области 1 декабря

В среду, 1 декабря, в Калужской области ожидается сильный юго-западный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Местами будет идти снег, на дорогах возможна сильная гололедица.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.

Напомним, 30 ноября в Калужской области из-за сильного ветра без электричества остались населенные пункты в восьми районах. В Калуге падают деревья.

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