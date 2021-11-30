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На Калужскую область надвигаются снегопады

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.11.2021 06:00 0 294
На Калужскую область надвигаются снегопады

Во вторник, 30 ноября, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, а уже днем похолодает до нуля.

В течение всего дня возможны осадки. Утром – дождь, днем и вечером – снег.

Порывы ветра, по данным МЧС, будут достигать 21 м/с.

30 ноября православная церковь вспоминает святого пророка Даниила. В народе верили, что по погоде в этот день можно узнать, какой будет весна.

Например, если сегодняшний день выдался морозным, то снег пролежит до середины апреля, а если Данилов день теплый, то и весна будет ранняя и теплая. Кроме того, наши предки верили: какая погода стоит в этот день, таким будет и весь май.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.11.2021 06:00 0 294
Тэги: погода снег
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