МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, в Калужской области ожидается резкое усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых значений в 16-21 м/с.

МЧС рекомендует жителям Калужской области не выходить на улицу.

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