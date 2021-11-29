В Калужской области потеплеет до +7

В понедельник, 29 ноября, в Калужской области потеплеет, но пойдет дождь.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днем – до +7, вечером – в районе +4.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

29 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В Матвеев день на Руси старались не заниматься тяжелой работой и не ругаться, ходили друг к другу в гости.

По народным приметам, если в этот день сильный ветер, то вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям. Дождь идет - к теплой зиме. Холодный день - зима тоже будет суровой.

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