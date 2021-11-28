В Калужской области сохранится пасмурная погода

В воскресенье, 28 ноября, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.

Существенных осадкой не ожидается.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днем – до +2, вечером – в районе +1.

Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

28 ноября православные христиане почитают память святых мучеников Гурия, Самона и Авива.

По народным приметам, сильный ветер - к ветреным неделям до Дня святого Николая (19 декабря). Теплая погода с дождем или мокрым снегом - к майским холодам.

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