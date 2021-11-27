В Калужской области прогнозируют дождь и сильный ветер

В субботу, 27 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Температура воздуха утром составит около +1 градуса, днем – до +3, вечером – в районе +4.

Порывы ветра – до 7 м/с. Влажность воздуха – выше 90%.

27 ноября православная церковь почитает память святого Филиппа. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Также этот день называют Первозимье — оно длится с 27 ноября до 23 декабря.

По народным приметам, если 27 ноября идет дождь, то следующее лето будет долгим и теплым.

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