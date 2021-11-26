В Калужской области прогнозируют потепление

В пятницу, 26 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Утром температура воздуха составит около нуля градусов, днем и вечером – до +2.

Влажность воздуха будет находиться в районе 90%. Порывы ветра – до 7 м/с.

В ближайшие дни в Калуге ожидается потепление. На выходных – до +5, но с дождями.

Снегопады вернутся на следующей неделе – в первые дни декабря.

26 ноября православные христиане вспоминают святого Иоанна Златоуста.

По народным приметам, дождливый день 26 ноября обещает морозную и снежную зиму. Сильный ветер - скорое потепление, а яркие звезды на ночном небе - к похолоданию и снегу.

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